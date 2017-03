Milliseid samme on riik astunud sel aastal vahetust ootava poole miljoni dokumendi jagamisega kaasnevate järjekordade ennetamiseks?

Kristian Jaani, Põhja prefekt: Kõige suurema koormuse all on Tallinna Tammsaare ja P. Pinna teenindused. Olukorra leevendamiseks võtsime viimase teenindusse märtsis tööle kaks klienditeenindajat, veel kaks asuvad ametisse aprillist. Samuti oleme saatnud viimasel nädalal iga päev P. Pinna teenindusse üks-kaks töötajat Tammsaare teenindusest.

E-keskkond võib küll teeninduste koormust mõnevõrra vähendada, kuid kindlasti pole see võluvits. Viimase kokkuleppe järgi peaks see valmima juuniks.

Praegu tuleb aga inimestel varuda aega, kannatust ja mõistvat suhtumist. Samuti peab olema ettenägelik ja juba varakult dokumenti taotleda, mitte jätta see viimasele hetkele. Seda saab teha nii teeninduses kui ka posti või e-posti teel.

Ruth Annus, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja: Kindlasti pole see rahuldav olukord, kuid isikut tõendavate dokumentide taotlejate hulga prognoosimine ja vastavalt sellele tegutsemine on politsei- ja piirivalveameti (PPA) ülesanne. Siseministeerium on juhtinud PPA ja infotehnoloogia arenduskeskuse tähelepanu sellele, et praegune olukord pole vastuvõetav ja ootame sellele kiiret lahendust.