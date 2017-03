Kas valimiskünnisega jätkuvalt maadlev IRL jääb nii lähenevatel kohalikel kui ka riigikogu valimistel alla selle künnise või suudab kuidagi oma reitingut upitada on ennekõike muidugi selle erakonna liikmete enda mure. Punase joone alla jäämine tähendaks küll nii märgilise tähendusega Isamaa kui komeedina kerkinud Res Publica loojangut, kuid loodus teatavasti tühja kohta ei salli. Muutuks parlamendimatemaatika, kui EKRE võib osutuda ootamatult salongikõlbulikuks ning Vabaerakondki võib osutuda üleöö mõnes koalitsioonis olevaks.

Kuid esmalt on valitsusel vaja valimisteni vastu pidada. IRLi künniselähedane reiting tähendab aga pidevat tähelepanuvajadust. Ja pildil on IRL tõepoolest olnud, olgu selleks siis ülessoojendatud plaan sisekaitseakadeemia Narva kolimiseks, asepeaministrikohtade loomise kava, tahtmine joobes juhid igal juhul vangi panna, okupatsioonikahjude trummi tagumine, idee lasta inimestel otse riigikohtusse pöörduda jne. Täpsuse nimel tuleb öelda, et tegu pole mitte niivõrd IRLi, vaid nende justiitsminister Urmas Reinsalu loominguga, kelle võimes genereerida üha pöörasemaid ideid ei saa kellelgi enam kahtlust olla. See on muidugi jälle IRLi siseasi, kui nad on lasknud tekkida muljel, et erakonna eredaim täht on Reinsalu ametlikku juhti Margus Tsahknat varju jättes.

Kuid tegu on praegu siiski ennekõike valitsuserakonnaga, kel tagatipuks võimuleppe kohaselt ebaproportsionaalselt tervelt kolmandik ministriportfellidest. Langeva reitinguga erakonna kaasamine valitsusse tähendas parajat riski Jüri Ratasele kui algajale peaministrile. Praegu me Ratase enda tegemistest suurt ei kuulegi. Pole vahet, kas peaminister hoidub teadlikult IRLi soolode varju või ei suuda ta nendega konkureerida – mingil hetkel tahab ühiskond peaministri mehesõna kuulda. Kui vaidlus sisekaitseakadeemia üle on muutunud riiki naeruvääristavaks jandiks, siis peab olema peaminister meeskonnajuhina see, kes ütleb, kuidas asjad on.

Ratase tööd valitsuse tegevuse ohjamisel on vaja seda enam, kui lähenevate valimiste eel puhkeb IRLi sees võimuvõitlus Isamaa ning Res Publica tiiva vahel või algavad ülejooksmised, mis võib hakata segama valitsust, kui ministritel pole aega oma päristööga enam tegeleda.