Ei suudagi hoobilt meenutada, kust võiks tänapäeval sama pikki järjekordi kui politseiameti dokumendivahetuspunktides. Et olukord politseiametis meenutab talongiajastu leivasabasid, pole just parimaks reklaamiks Eesti riigile. Kusjuures oleme vähikäiku teinud, sest vahepeal jagati passe inimestele kätte pangakontorites. Kuigi pangakontoreidki on suletud, on neid ka praegu kindlasti rohkem, kui näiteks politseiameti kaks teeninduspunkti kogu Tallinna ja terve Harjumaa 600 tuhande elaniku peale.

Dokumente pole mitte ainult igapäevaelus vaja, vaid ID-kaart on ka kohustuslik. Ning riik käitub jõupositsioonilt, kui needki üksikud teenindusbürood on kehvades asukohtades Lasna- ja Mustamäel ja avatud vaid tööpäeviti 9-17. E-riigis tuleb end mitmel korral tundideks töölt ära küsida, et seista riigijärjekordades?

Arvestades, et pool miljonit inimest seisab ühe tunni sabas dokumenditaotlust sisse andes ja teise tunni dokumenti kätte saades, siis kokku teeb see miljon tundi ehk 125 tuhat tööpäeva. Või 114 aastat – terve inimelu selleks, et bürokraatia suvatseks su aegunud dokumendi vahetada.