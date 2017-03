Kaksikud

Kuigi sul võib sees olla hea hoog, võib leiduda keegi, kes selle hoo maha võtab. Sulle võidakse seada mingeid tingimusi või nõuab keegi lihtsalt tavalisest rohkem.

Vähk

Kasulik oleks tegeleda praktiliste ja konkreetsete asjadega. Osta vajalik asi või korista oma tööruume või majapidamist. Suhete liinis võib ilusa mängu rikkuda armukadedus või oma partneri milleski süüdistamine.

Lõvi

Kevade alguse puhul hoolitse selle eest, et oleksid heas tujus ja energiline - siis on lootust, et see kandub ka üle tervele kevadele. Parim hetk vaimse initsiatiivi haaramiseks, õpingute alustamiseks, reisi planeerimiseks.

Neitsi

Kosmogrammi muster on soodne takistustest vabanemiseks ning suuremate muudatuste tegemiseks. Kõikjal su ümber on tegelikult väravad ja väljapääsud – on vaja vaid need avada!

Kaalud

Oled liiga kinni iseenda poolt loodud raamides. Tegeled liiga palju pisiasjadega, selle asemel et vaadata probleemile linnulennult. Vaimse töö puhul peaksid täna kindlasti ka füüsiliselt liigutama.

Skorpion

Päev selliste asjade käimalükkamiseks, mis peavad olema ajas püsivad. Samas jälgi silmanurgast ka teisi ning püüa nendega suhelda kerge huumoriga – see teeb asjaajamise lihtsamaks.

Ambur

Kuu ja Saturni ühendus Amburis võib su kannatlikkuse proovile panna. Igasugune kiirustamine ja soov kõike koheselt saada, annab tugeva tagasilöögi.

Kaljukits

Kas sa elad selleks, et töötada või töötad selleks, et elada? Isegi jõudehetkel ei suuda sa end lõdvaks lasta ning mõtled aruande koostamisest ka kallimaga koos olles. 17.31 – Kuu Kaljukitses.

Veevalaja

Kevade algus võib tuua värskeid ja kevadisi mõtteid, mida tahad sõpradega jagada. Samas võib keegi sõber või lihtsalt tuttav sinu abi vajada või pead talle lihtsalt rohkem aega pühendama.

Kalad