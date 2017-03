Vaheldust on kerge leida. Oled ka ise kellegi jaoks huvitav kaaslane või inspiratsiooni allikas. Samas võivad sul tuleviku suhtes olla suured kahtlused – usu rohkem endasse!

Kaksikud

Võimalus oluliseks läbimurdeks. Samas võib see kõik kaasa tuua ülitugevat konkurentsi ja võimuvõitlusele sarnanevaid olukordi. Kui omad selleks kalduvust, kipud minema „üle laipade“.

Vähk

Su hinges on rahutus ja peas kummalised mõtted. Seetõttu on kerge oht, et lähed õhtul linnatuledesse hulkuma ja kohtad kedagi endasugust ning siis võib juba kõike juhtuda...

Lõvi

Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem! Täna võid leida lahenduse mõnele keerulisele probleemile või tulla lihtsalt hea idee peale. Kokkusaamised inimestega on inspireerivad.

Neitsi

Võib aset leida mingi murdepunkt või muutus hoiakutes. Sobiv hetk ebarahuldava suhte või koostöövormi muutmiseks. Kuid tülidest ja nn. „arveteklaarimistest“ tuleks iga hinna eest hoiduda!

Kaalud

Veeda aega mõnes suuremas seltskonnas või ole lihtsalt keset suminat – sel juhul naudiksid täiega päeva mõjusid! Sinu ja teiste vahel on palju positiivset energiat. Omaette olles võid aga sattuda loomingulisele lainele.

Skorpion

Kui oled perekonnainimene, siis võta õhtul kindlasti koos perega midagi uut ja huvitavat ette. Kui elad aga üksi, siis mine vanale sõbrale külla ja meenutage koos aegu, mil rohi oli rohelisem ja taevas sinisem.

Ambur

Täna oleks kasulikum rohkem ringi liikuda ja laadida end eri liiki muljetega – mis on ju toit vaimule. Aeg on ka soodne probleemide lahendamiseks, kuna näed asju tavapärasest erineva nurga alt.

Kaljukits

See, mida sa reaalselt korda saadad, on vaid väike protsent su tegelikust võimekusest. Seega ürita leida võimalusi oma potentsiaali täielikuks kasutamiseks. Õpi rohkem mängulist suhtumist!

Veevalaja

Kuu on Veevalajas. Päev toob esile omadused, mis on seotud sinu isikupärase stiili ja maitsega. Sinus on mingit müstilist magnetilisust, mille läbi võidadki populaarsust. Õhtu soosib armuasju.

Kalad