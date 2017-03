Kaksikud

Kuna Kaksikute valitseja Merkuur on ühenduses Uraaniga, võib päev tuua kaasa kas ootamatusi, plaanide muutusi või kohtud kellegiga, kes annab su mõtetele sootuks uue suuna. Ettevaatust liikluses!

Vähk

Mingi seik võib anda su plaanidele sootuks uue suuna. Või hakkad ise vanu asju uue nurga alt nägema. Samuti on võimalik, et keegi üritab sinu kallal midagi ajupesu sarnast läbi viia. Jää endale kindlaks!

Lõvi

Mõjud täna kui isiksus, kellega on huvitav koos olla ja vestelda. Võiksid lugeda või vaadata midagi, mis on müstiline ja salapärane. Päevas on suuremat sügavust – pane tähele märke ja sümboleid!

Neitsi

Kui pead langetama olulisi otsuseid või tegema tähtsaid valikuid, siis kaalu kõik eriti hoolikalt läbi. Võid näha paljusid asju veidi vales valguses. Ka võib sinuni jõudev info võib olla puudulik või moonutatud

Kaalud

Eelkõige just suhete liinis võib olla palju sellist, mida sul on raske ette näha. Keegi võib sind millegiga üllatada või rääkida asjadest, mis mõjuvad vaimu värskendavalt. Või hoopis ärritavalt.

Skorpion

Positiivsete mõtete ja hea enesetunde vahel on kindel seos – seda võid sa täna eriti selgelt märgata! Praegune ajahetk sobib igasuguseks tegevuseks, kus on ühendatud argine ja mänguline.

Ambur

Igati soodne päev eriti peenekoeliste ja originaalseid loomingulisi lahendusi nõudvate tööde tegemiseks. Sinus on fantaasia ja loogika tasakaal. Õhtu pühenda romantilistele hetkedele!

Kaljukits

Kuigi on laupäev, võivad paljud poolikud tööd ja tegemised sind alateadlikult häirida ning ei lase sul end vabalt tunda. Tahaksid olla täiesti vaba ning tegeleda asjadega, mis sind tegelikult huvitavad.

Veevalaja

Kuni kella 12.06-ni liigub Kuu veel Veevalajas. Peaksid end igati hästi tundma. Võimaluse korral mine kindlasti loodusesse ja lae oma akud järgmise nädala jaoks täis! Ja kallista oma kallist inimest!

Kalad