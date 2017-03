Kaksikud

Võimalik, et näed ennast täna natuke teise nurga alt. Keegi võib sind selles ka aidata, reageerides sinu tegevusele mitte kõige tavalisemal viisil. Samas ole avameelne ja ära jäta oma jutus otsi lahti.

Vähk

Su ajukäärudes liiguvad kõrgelennulised mõtted – sellest võimalik äraseletatud ilme ja minnalaskmine kohustuste suhtes. Kuid sa mõjud inspireerivalt ning suudad oma sõnadega ka teisi innustada.

Lõvi

Oled üsna rahutus meeleolus. Üksinda olles võid tulla heale mõttele või suurepärasele loomingulisele lahendusele. Teistega koos olles kipud end veidi liiga palju peale suruma.

Neitsi

Õige päev selleks, et teadvustada endale oma tegelikud vajadused. Hea päev naistele ja kõigile neile, kes peavad just oma välimusega teistele mõju avaldama.

Kaalud

Sa ei tohiks end ülemäära kurnata - oled tundlik kõikide väliste mõjude ja ka teiste inimeste negatiivsete mõjutuste suhtes. Pane rõhku tervislikele eluviisidele ning ära end liialt ära väsita.

Skorpion

Uitmõtteid on hetkel raske eemal hoida – mõttekatked tikuvad pähe isegi siis, kui sa seda ei soovi. Samas on need mõtted pigem tööd segavad, kui seda soodustavad. Kipud avasilmi unistama.

Ambur

Oled loov ja fantaasiarikas. Vaim lehvib ja mõte jookseb. Tunned hetkel ka palju suuremat huvi paranähtuste, müstika ja kõige ebamaise vastu. Tunned, nagu oleksid kellelegi heateo võlgu.

Kaljukits

Tõde on kusagil olemas. Valitsused varjavad alati midagi. Kas me oleme tõesti vaid etturid suures mängus? Võimalik et just sellised muremõtted vallutavad täna sinu meeled.

Veevalaja

Valitsev seis muudab sind tundlikuks ja vastuvõtlikuks ilu ja harmoonia kõrgemate ja peenemate vibratsioonide suhtes. Sul on silma näha ilu ka seal, kus teised seda ei märka.

Kalad