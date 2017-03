"Laulukarusselli" finaalsaateni on jõudnud 13 last, kes tänases otsesaates omavahel mõõtu võtavad. Finalistideks on Minna Marie Truus, Vaike Kütt, Kredi Marii Kütt, Martin Makarov, Triinu Johanna Sepp, Beatriche Khuber, Joosep Käär, Krislin Sallo, Ariana Arutjunjan, Kristo Saarna, Adele Sillat, Sireli Salum ja Raimond Veiper.