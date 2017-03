Eurosaadiku Yana Toomi büroo korraldas täna arutelu Süüria kriisi teemadel, kuhu tuli kõnelema ka teine eurosaadik Urmas Paet.

Paeti sõnul oli väga positiivne, et Toom ei aruta neid teemasid vaid oma mõttekaaslastega, vaid kutsus olulisel teemal arutlema ka tema ja Eerik-Niiles Krossi.

Toom oli üritusega rahul. ''Ega me ei petnud ennast, et me mingi lahenduse saame, aga see, et meil on ühes ruumis koos väga erinevate arvamustega inimesed, kes erinevates keeltes arutlevad, on minu arvates meie inforuumis väga suur samm edasi,'' kommenteeris ta.