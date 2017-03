Vastavatud Ugala teatrimajast saadetakse täna viimsele teekonnale lavastaja, kolleeg ja õpetaja, teatrivisionäär ja -meister Kalju Komissarov (8.03.1946 – 6.03.2017).

„Kalju oli Õpetaja. Mitte selline õpetaja, kes hindeid paneb, vaid selline, kes andis edasi elu- ja teatritarkust,“ ütleb Ugala teatri muusikajuht ning Komissarovi kolleg ja sõber Peeter Konovalov. „Täna on meil kõigil raske.“

Legendaarse teatrimehe lahkumise puhul avatud mälestuste- ja kaastunderaamatusse tegi laupäevase peo käigus ka president Kersti Kaljulaid: „Vabariigi President mälestab leinas eesti teatri viimase poolsajandi suurkuju. avaldan sügavat kaastunnet lahkunu lähedastele. Üürike oli me kokkupuude, aga tean, see ei olnudki juhus. Uue maja uste avamine, millest Kalju enam kunagi sisse ei tulnud, jääb igaveseks samasse aega, mil langes eesriie. Need sündmused on nüüd alati me mälus. Koos.“