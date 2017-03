Kohe-kohe sünnitama hakkav kaelkirjak April, kes elab New Yorki osariigis Animal Adventure Parkis, on saanud tuhandete inimeste lemmikuks. Veebikaamera vahendusel saab Aprili toimetamisi vaadata, oodatavalt kujuneb ülekande vaatajaskond mitmemiljoniliseks.

Aprili tiinus on kestnud juba 15 kuud ja see tähendab, et kaelkirjaku beebi peaks sündima iga hetk, kirjutab Fox News. See ainult tõstab vaatajaskonna hulka, kuigi Youtube on vähemalt korra ülekande katkestanud viidates loomakaitsjate kaebusele.

Veebikaamera on pandud loomapargile ka raha teenima, sest kaelkirjaku oma koduleheküljelt saab osta suveniire ning teha annetusi. Vastsündinule nime leidmiseks kuulutatakse varsti välja ka nimevõistlus.

Sündiv kaelkirjaku laps kaalub umbes 70 kilo ja ta on 183 sentimeetrit pikk. Tema elu esimeseks katsumuseks on kukkumine rohkem kui meetri kõrguselt, sest kaelkirjak poegib püsti. Aprilil on see neljas kord poegida, tema isa, Oliveri saab isaks esimest korda.