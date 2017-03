Valimatute vahenditega narkokaubanduse vastu võitlev Filipiinide president Rodrigo Duterte teatas, et teda ei hirmuta võimalik Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) ette astumine inimõiguste rikkumise pärast. Uurimise alustamiseks andsid tõuke kahe Filipiinide surmaeskadroni liikme tunnistused Filipiinide senati ees, kes rääkisid mitme inimese tapmisest Duterte mahitusel.

Reutersi teatel lükkas Duterte tagasi süüdistused inimõiguste rikkumises, sest ta polevat kunagi andnud politseile käsku tappa kahtlusalused. Alates Duterte võimule asumisest on Filipiinidele tapetud 8000 inimest, neist kolmandik on kaotanud elu politseihaarangute käigus. Kõikidel juhtudel on teatatud, et politsei kasutas jõudu üksnes enesekaitseks.

Inimõiguslased väidavad, et narkomaanide ja narkokaupmeeste tapmine on politsei sihikindel käitumine. Võimud süüdistavad arvukates mõrvades kuritegelikke jõuke ja isahakanud kättemaksjaid.