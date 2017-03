„Viimati käisin Ugala teatris etendust vaatamas 20 aastat tagasi, „Helisevat muusikat“,“ tunnistab muusik Tanel Padar, kes on just lõpetanud Ugala peolistele esinemise Tanel Padar Blues Bandiga. Toonane teatrikülastus raius end Padarile mällu mitte seepärast, et ta kultusmuusikaist pöörasesse vaimustusse oleks sattunud. Asjalood olid pigem vastupidised.

„Meie perel oli ainuke VHS-makk, ainuke VHS-kassett oli aga meie naabrinaisel. See oli „Helisev muusika“ ning seda vaadati kõikidel tähtpäevadel, mida meie paraadnas peeti. Seda vaadati söögi alla ja söögi peale. Siis tuli klassiga teatri ühiskülastus. Kõik teadsime, et läheme Ugalasse, aga seda, mis tükki vaatama, me ei teadnud. Oleks teadnud, et see on „Helisev muusika“, oleksin võib-olla haigeks jäänud. Tulin Viljandi teatrisse ja jälle „Helisev muusika“! Sain üledoosi!“

Tegelikult on Tanel Ugala teatrimajja siiski veel korra astunud. Sihtkohaks oli kostüümiladu, et mulgi rahvariideid laenutada. „Tuleb aga tunnistada et ma Ugala teatri igapäevane külaline ei ole olnud, kuigi mul on Mulgimaale päris palju asja viimasel ajal – perekondlikel põhjustel,“ muigab ta. „Loodetavasti hakkan Ugala etendustel nüüdsest ka tihemini käima. Aga mul on ka põhjust tulla – mina olen praeguseks näinud kogu majast vaid üht väikest osa. Mul on veel majatuurgi tegemata!“