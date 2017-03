Eile kell kolm said Tallinnas Rannamõisa teel ühes liiklusõnnetuses kannatada neli autot ja üks inimene.

Hyundai sõitis hooga tagant sisse ees peatunud Volkswagen Jettale. Löök oli nii tugev, et Jettalt said kolaka said veel kaks sõidukit: Volkswagen New Beetle ja Honda CR-V. Lisaks neljale sõidukile sai häda ka Volkswagen Jetta juht, 51-aastane mees, kelle tervist kontrolliti Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.