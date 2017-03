USAs Missouri osariigis Saint Louise'is suri pühapäeval rock'n'roll'i laulja, laulukirjutaja ja kitarrist Chuck Berry.

90aastane muusik leiti oma kodus elutuna, vahendas BBC St Charlesi maakonna politsei teadet.

Chuck Berry sündis 18. oktoobril 1926 Missouri osariigis Saint Louise'is kuuelapselise pere kolmanda lapsena. Oma esimesed esinemised tegi ta varajases nooruses, kui õppis veel keskkoolis, kirjutab Vikipeedia. 1955. aastal sõlmis ta lepingu Chess Recordsiga. Samal aastal lindistasid nad ühe tänaseks tuntud hiti "Maybellene", aasta hiljem ühe Berry kuulsaima hiti "Roll Over Beethoven". Järgnevate aastate jooksul sündisid ka tema teised suured hitid "School Days", "Rock And Roll Music", "Sweet Little Sixteen" ja "Johnny B. Good".

Berry osales ka kahes rock'n'rolli-filmis: 1956. aastal "Rock Rock Rock" ning 1959. aastal "Go, Johnny, Go!".

1984. aastal sai Chuck Berry Grammy elutööpreemia. 1986. aastal pandi kokku dokumentaalfilm "Hail! Hail! Rock'n'roll", mis oli pühendatud Chuck Berry 60. sünnipäevaks.

1980. aastate lõpus hakkas muusik restoranipidajaks Wentzville'is. Seal asuvas Berry Parkis andis ta mitmeid rokk-kontserte.