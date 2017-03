Nende sõnade ajaks oli trupp renoveeritud teatrimaja avaetenduse "Nähtamatu daam" publiku tormilise ja tänuliku aplausi kätte saanud ning teater asus tänama kõiki neid, kes suure ja võimsa renoveerimistöö aegu neile toeks ja abiks olid. "Aitäh Kalju Komissarovile,“ lausus Ugala teatri juht Kristiina Alliksaar. "Ma tean, et sa tead – sinu tuge tunda oli väga oluline."

"Majast teevad teatri inimesed," tõdes Ugala teatri loominguline juht Ott Aardam . "Ugalal on vedanud, sest kõik inimesed teevad rohkem, kui neilt oodatakse."

Hea sõnaga luges ta üles legendlavastajad Jaan Toominga, Kaarin Raidi, Kalju Komissarovi ja Elmo Nüganeni . Viimase puhul rõhutas ta mõistagi kunagist kultuslavastust "Armastus kolme apelsini vastu", mis on tema sõnul mitme põlvkonna mõttemustris samal moel kindlalt paigas nagu mulgi muster mulgi kuues. "Apelsinide lavastust teab kogu mu põlvkond,“ naeratas Kaljulaid soojalt, justkui kergelt nostalgitsedes ja pani kuulajaile südamele: "Eesti teatrirahvas, palun hoidke see maja teatrit ja teatrisõpru iga päev täis!“

Vaevalt lõppes tänamisvoor suure saali laval, kui järgnes teinegi pidulike tänukõnede hetk. Lavastuse "Nähtamatu daam“ trupp kõlistas klaase proovisaalis. Pidulaud oli kaetud saali ühes, Kalju Komissarovi mälestusraamatu laud teises otsas.

Lavastaja Lembit Peterson meenutas seepeale teatrimees Karl Aderit, kel olnud lemmikluuletuseks järgmised read: "Meie elu on kui kannel, mis kõlab kahel keelel: ühel rõkkab rõõm ja teisel mure mustal meelel.“

Esietenduspidu, lühimaid, mis Ugalas kunagi peetud, päädis isemoodi meenete jagamisega. Suure saali vanadest lavalaudadest kujundatud tänukingitusi üle andes mainis Alliksaar Petersonile: "Lembit, ma arvan, et sinugi jalg on nendel lavalaudadel kunagi astunud!“ Usutavasti see nii ongi, sest Petersoni nägu valgus laia naeratust täis.