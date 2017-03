Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Margus Tsahkna tunnistab, et IRLil, mille populaarsus on püsinud 10 protsendist madalamal juba kaks aastat, on olnud keeruline madalseisust välja tulla, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Küll aga me oleme panustanud väga oluliselt sellesse, et oma lubadused ellu viia, me oleme väga palju saavutanud valitsuses," kommenteeris IRLi esimees ja kaitseminister Margus Tsahkna erakonna reitingut, mis on parlamendiparteidest madalaim.

"Paraku, jah, kui erakonnal ei ole sellist karismaatilist liidrit, selget programmi ja ta tegutseb sektoris, kus on väga tugev konkurents, kus tuleb jagada maid nii Vabaerakonnaga kui EKREga, seejuures ise valitsuses olles ja selle nimel kompromisse tehes, siis ei ole sellel erakonnal kindlasti kõige kergemad päevad," kommenteeris Turu-uuringute ASi uuringujuht Juhan Kivirähk.

"Aktuaalne kaamera" küsis Margus Tsahknalt, kas ta kandideerib taas erakonna etteotsa? "Ma olen täna IRL-i esimees ja mul on veel väga palju tööd ära teha nii erakonna sees kui ka valitsuses," ütles Tsahkna vaid.

IRLi eelmine esimees, justiitsminister Urmas Reinsalu teatas eile Facebookis, et tema partei etteotsa ei kandideeri.