"Mu hing mitte üksnes ei laula, vaid mu hinges on terve laulupidu, kui praegu Ugala teatrimaja vaatan,“ tunnistab endine Ugala teatri juht, nüüdne kultuuriministeeriumi kaunite kunstide asekantsler Hillar Sein.

Ajal, mil tema Viljandi teatrit dirigeeris, tehti tohutu teatrimaja renoveerimiseks alles sisekujundusplaane. "Muudkui joonistati uusi ja paremaid, kehvemad plaanid lendasid ajapikku prügikasti, sest paremad tulid peale,“ kirjeldab Sein suure töö algust, mille tulemus tänasest Ugala teatrimajast vastu vaatab.

1981. aastast pärineva hoone arhitektuurse lahenduse autorid on arhitektid Irina Raud, Kalju Luts ja Inga Orav, sisekujunduse autor on Mait Summatavet. Samad arhitektid koostasid ka rekonstrueerimisprojekti, mille alusel uuendustöid läbi viidi.

"Pole just tavaline, et arhitektid, kes tegid seda maja üle 30 aasta tagasi, saavad hiljem teha oma tööle vigade parandust,“ kõneleb Sein. "Toona ei olnud ju midagi saada ning kõik tuli lihtsalt kättesaadavate vahendit abil teostada. Needsamad lambipilved näiteks tekkisid seetõttu, et soovitud publikufuajee lampe tollal kuskilt võtta ei olnud ning Summatavet vormistas lae alla ümmargustest lampidest grupid. Defektist sai efekt!“