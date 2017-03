"See nali, et Heigo Teder on igasugustel pidulikel sündmustel teksades ja T-särgis, on käinud juba aastaid,“ naerab Ugala teatri korraldusjuht Heigo Teder, kes renoveeritud teatrimaja avamispeoks esimest korda elus smokingu selga tõmbas. Laenas selle sealt, kust teatrirahvas ikka tavatseb peenemaid rõivaid kanda võtta – oma maja kostüümilaost.

"Lubasin selle nalja peale siis, et ma panen kindlasti smokingu selga kahel põhjusel: siis, kui Ugala teatrimaja valmis saab, ja siis, kui direktor Kristiina Alliksaar abiellub. Nüüd ma siis smokingu selga paningi – kui mees lubab, siis mees oma lubaduse ka täidab.“

Täidetud lubadus, mille tulemusena Teder kui moemees mööda Ugala vastset maja tuiskas, tõi talle õhtu jooksul lademes komplimente. "Tõrjun kõiki osavalt eemale ning teen teist juttu,“ muigab Teder, kes tõepoolest kannab smokingut säärase elegantsiga nagu oleks see tema igapäevane töörõivas. "Eks see ole Kalju Komissarovi käe all õpitud, kuidas rolli mängida. Ehk siis nagu Murphy seadus ütleb: kandke õiget kostüümi ja roll mängib ennast ise."