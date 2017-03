Kati Saara Vatmann naudib Soone talus võimsat väge ja uut armastust. "Mulle meeldib see veskihärra väga," tunnistas ta.

Kirjanik ja elulaadikeskuse pidaja Kati Saara Vatmann on rikas naine: tal on viis last, neli lapselast ning suures majapidamises hobused ja muud loomad, lindudest rääkimata. Tütar Brigita Murutar tänab jumalat, et ta ema on teistest eristuv naine. "Ta on see, kes ta päriselt on," rääkis tütar TV3 "Seitsmestele uudistele". "Kõige erilisem on see, kui tark naine ta on. Ta saab hakkama, ükskõik millega."

Kati Saara Vatmanni sõnul on Soone võimas väepaik.

