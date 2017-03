Näitlejanna Helene Vannari tunnistas, et komöödiaseriaali "ENSV" uusi stsenaariume lugedes märkab ta, et tema kehastatav tegelaskuju Aino Kessner läheb aga aina õudsemaks.

"Oleks ikka nii, et ta inimlikke piire ei kaotaks. Ta on varsti juba inimsööja," rääkis Vannari pühapäeva hommikul ETVs eetrisse jõudvas saates "Hommik Anuga“. Näitlejanna arvas, et hea on vähemalt see, et Aino oma poega armastab, kirjutas Menu.

Nädala eest filmi- ja teleauhindade galal Eesti parimaks naisnäitlejaks tunnistatud Helene Vannari ütles, et Kessnerit kehastades on tal silme ees üks nõukogude naine, kelle peamine tunnus oli enesekindlus, vääramatu tõde, kuidas elus edasi minna.