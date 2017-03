Rammsteini suurejoonelist Pariisi kontserti näeb kinodes vaid tuleva neljapäeva, 23. märtsi õhtul.

Tuntud filmi- ja muusikavideote lavastaja Jonas Åkerlund lähenes kinolinadele jõudva kontsertfilmi tegemisel eesmärgist jäädvustada Rammsteini lavasõu teatraalsus ja energia võimalikult autentselt. Lavastaja sõnul on ''Rammstein: Pariis'' tempokas maiuspala kõigile meeltele.

''See on sünge ja erakordne muinasjutt, millesse on põimitud vastuolud ja teatraalsed võtted,'' kirjeldab Åkerlund.