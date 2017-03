Kaks tundi enne Ugala teatri vastrenoveeritud hoone pidulikku avamist on majarahval käed-jalad tööd täis. Naispere silkab grimmitoa vahet, et end ilusaks teha, mehed rullivad punaseid vaipu lahti. Või riputavad kassaruumi lavastuste kuulutusi üles. Teatrirahva nägudel on ühtmoodi särav ilme, justkui oleksid nad äsja kollektiivselt lotovõidu saanud. Tegelikult ongi, sest pärast 13 kuud kestnud mastaapseid renoveerimistöid on teatrimaja läbinud täieliku uuenduskuuri ning Eesti kõige uuem teatrimaja on taas publikuootel.

Ugala teatri publik ei pea uuenenud majja sisenedes pettuma. Kõik vana ja tuttav on uus, kuid ikka tuttav. Et teatrikompleks on muinsuskaitse all, taasloodi remonditööde aegu originaalilähedaselt kõik see, mida publik on aastast 1981 selle teatrimaja sümboliteks pidanud: publiku garderoobi UFOtoolid, publikufuajee pilvedeks kutsutud laelampide kaskaad ning kohviku konjakitoolid. Viimaste must-valge lahendus on eriti šikk. Ning mõistagi pole teatrimaja kohvikust kadunud menüüs aastaid püsinud publikulemmik – ploomi-jäätisekokteil. Muide, kuulsa kokteiliga klaasid on teatrimaja avamisel tervitusjoogiks.

Renoveerimise käigus läbis teatrimaja suured muudatused: lammutati ja laoti uuesti Ugala tunnusmärgiks saanud punasest tellisest fassaad; ehitati ümber väike saal, millest on tänaseks saanud kaasaegsete tehniliste võimalustega 180kohaline black box tüüpi saal; suures saalis saab publik nüüdsest istet võtta teatraalselt punastel toolidel; juurde on tekkinud kaks uut saali – keldri- ja kammersaal. Kõik valminud interjöörid, mille elementides on jäädud truuks 1980. aastatele omastele värvidele ja disainile.