Täna öösel kella poole kahe paiku sai häirekeskus teate talumaja põlengust Pärnumaal Vändra vallas Kadjaste külas.

Et tegemist oli eluhoonega, öeldi juba esimeses teates, et inimene on elusalt ja tervelt majast välja saanud. Esialgsetel andmetel pääses majas üksi olnud eakas naine välja akna kaudu.