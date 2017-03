Eesti tuntud retro-tantsuansambel tegi Weekndi megahitist ''I feel it coming'' eestikeelse coveri.

Lugu, mille uus pealkiri on ''Miks piinad mind veel'', räägib aususest, petmisest ja südamevalust.

"Oleme püüdnud säilitada loo elektroonilist olemust, kuid samas läheneda natuke teise nurga pealt kui Weeknd. Kuna arvame, et Eestimaa tantsupidudel võiks kõlada eestikeelne hea muusika, siis saigi lugu linti tehtud eestikeelsena, et seda siin rohkem kõlama panna", kirjeldab loo sündi Regati solist Marek Jürgenson.



Loo on produtseerinud Kaarel Tamra ja Raul Ojamaa.

Lugu saad kuulata siit: