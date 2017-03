Mida lubab tähtede seis lähikuudeks, kui loodus tärkab ja päike paneb vere vemmeldama? Briti ajalehe The Sun astroloog Mystic Meg jagab ennustusi kõigile, nii vallalistele kui ka pikaaegses kooselus olijatele. Paljud leiavad tuge teadmisest, et lähiajal pakub Veenus tuge armusuhete sõlmimiseks ja partnerluse kindlustamiseks. Nii mõnegi tähemärgi esindaja leiab silmarõõmu sealt, kust ta otsidagi ei taibanud – enda nina alt.

Jäära armastus teeb läbi värskenduskuuri (21. märts – 20. aprill)

Neile Jääradele, kel pole kindlat partnerit, on tänavune kevad võtmetähtsusega aeg, lubab The Suni astroloog Mystic Meg. Võib-olla pole sa seda ise märganudki, kuid veebruaris tutvusid sa olulise isikuga, kes võib aprillis uuesti välja ilmuda. Kuid sedapuhku juba vaba ja vallalisena! Õnneks on sind varustatud kannatliku meelega, nii et jõuad ära oodata, mida armujumal sinu jaoks plaaninud on. Romantilisi üllatusi võid leida kõikjalt – vabaõhuüritustelt, spordisaalist, galaõhtutelt ja restoranidest. Ka ühe sõbra töökaaslaste seas võid tähelepanelikult ringi vaadata – su tulevane kavaler või südamedaam võib end peita just seal.

Kindla silmarõõmuga Jäärale pakub Veenus terve tänavuse aasta tuge, et armastus püsima jääks. Just nimelt märts ja aprill on kuud, kui partneritel on võimalus teineteise hinge kiigata ja varem peidus hoitud haavatavaid külgi näidata. Pikas kooselus olijatele aga on aasta algus olnud otsekui värskenduskuur, mis jätkub nii märtsis kui ka aprillis. Tehke igapäevases elurütmis väikseid muudatusi, leidke aega teineteisega rääkimiseks. Südamest südamesse jutud lähendavad teid ja lisavad voodis kirge.