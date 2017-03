Ilm hakkab juba vaikselt kevadiseks kiskuma ja üks õige moefänn asub just nüüd välja mõtlema seda, mida selga panna siis, kui kevad, nagu meie kliimale kohane, üleöö peaks otsustama kohale jõuda. Moespikrist saad aimu, millises suunas peab garderoobi uuendades mõtlema.

Kui varasematel aastatel tuli kevad koos nabapluusidega, siis sellel kevadel asi siiski nii hull ei ole ning üleliigseid paljastusi ei tasu karta. Siiski ei saa öelda, et mood oleks üleliia tagasihoidlikuks muutunud, hoopis vastupidi. Silmapaistvad detailid ja volüümikad lõiked on need, mis teevad eelkõige ilma. Siiski ei tasu konservatiivsema stiili austajatel arvata, et poodi ei tasugi lähikuudel samme seada – moeröögatustest on tehtud ka veidi tagasihoidlikumaid variante, mis kellegi kannatust proovile panema ei peaks, küll aga annab kätte ihaldatud moepunktid.

Naised