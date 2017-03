"Kui mulle filmirolli pakutaks, ei laseks ma lausetki lõpetada, vaid oleksin kohe juba poolel teel võtteplatsile," muigab näitleja Anne Veesaar – peamiselt tuntud kui "Õnne 13" Mare Peterson, kes on siiani mänginud vaid lühimängufilmis "Väekargajad". Kuid neid armastatud näitlejaid, keda me pole saanud pea üldse filmides näha, on teisigi.

Aasta oli 1993, kui režissöör Talvo Pabut Anne Veesaarele Juhan Peegli samanimelise novelli järgi valminud lühifilmis Hädi rolli usaldas. "See oli aga nii väike roll, et ei loe," lausub näitleja, kes lööks hea meelega kaasa ka täispikas mängufilmis, kui vaid kutsujaid leiduks. Seni on neid nappinud.

Ka Andres Dvinjaninov, kes on kaasa löönud seriaalides "Õnne 13" ja "Pilvede all", tõdeb, et oleks meelsasti osalenud rohkemates filmides. "Ma olen tegelikult teinud ühe väga suure filmi Lätis Riia kinostuudios," puhkeb Dvinjaninov naerma.

"See oli Mosfilmi tellimusel 1991. aastal, kaheosaline mängufilm, millest Eestis midagi ei teata – seal oli mul peaosa. Pealkiri oli "Libahuntide pärijanna". Läti klassika."