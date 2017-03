"Kui mu mees oleks mõne noore siresäärse plika järel kodust jalga lasknud, oleksin nutnud peatäie ja tembeldanud sellise käitumise keskeakriisiks, aga ta leidis vanema ja koledama! Kuidas seda siis nimetada? Ja ma ei saa aru, kuidas see on üldse võimalik, et nad on ikka veel koos!" prahvatab 27aastane Liisa (nimi muudetud).

Peamiselt tekkinud naginad seetõttu, et mees jättis oma riideid igale poole laiali ega aidanud teda kodutöödes nii palju, kui Liisa oleks soovinud.

"Uus naine ei oskavat süüagi teha!"

"Mees ikka kurtis vahel, et meil ei jää aega koos väljaskäimiseks või niisama kodus diivanil filmide vaatamiseks. Aga kuidas ma kudrutan lihtsalt diivanil, kui pesemata nõud on kraanikausis, tööleminekuks riided triikimata ja veel sada asja teha!" räägib Liisa, kellele meeldib, kui elu on punktipealt kontrolli all. "Mõnikord ostis mees teatripiletid ja ütles, et õhtul pane end valmis ja lähme välja. Kuidas ta sai seda niimoodi minuga kokku leppimata ja ette teatamata teha! Ja samas siis, kui mina olin plaaninud kinno või välja sööma minna, ütles tema, et on väsinud ja tahtis mõni teine kord minna," meenutab naine ja tunnistab, et eks ta meest vahel sõnadega nahutas ja vaikimisega piinas.

Ta lisab kohe, et omavahelisi naginaid nii ohtralt küll ei olnud, et oleks mõttesse tulnud suhte lõpetamine. Aga ometi see juhtus. Pärast kolme aastat ühe katuse all. "Ainuke asi, mida mees oma asju kokku pakkides põhjenduseks ütles, oli see, et ta on väsinud. Jumal küll – millest? Mina ju tegin kõik kodused tööd!" imestab Liisa.

"See naine, kelle juurde mu mees läks, ei oskavat õieti süüagi teha ja näeb välja, vabandage väljenduse eest, kole. Ja tal on vanust ka juba ligi 40! Ma ei saa aru, mida mees temas leiab!" on Liisa enesehinnang kolinal kokku kukkunud.

Internetifoorumis sarnase teemaga postituse juures arutlevad meessoo esindajad Liisat vaevavate küsimuste üle. "Mehed vajavad teravamaid elamusi ja kui kõik asjad on päevast päeva ette-taha ära tehtud, siis kaob elust pinge, mis vaimu värske hoiab. Selline "tubli naine" ju ei vajagi meest, sest saab kõigega ise hakkama. Aga igale mehele on ülimalt oluline olla peres perepeaks. See vanem ja paksem, kelle juurde mees läks, on tark ja teab, et meest ei hoia kinni vaid puhas kodu ja soe toit, sest mees ei ole koduloom," kirjutab üks kommenteerija.

Mehed: triigitud särk ei kaalu üles vingumist

Teine arvab sama: "Mul on selline ülitubli sugulane, kelle elueesmärk näib olevat olla kõige-kõige-kõige parem nii kokkamises, kodu korrashoius, laste kasvatamises kui ka tööl. Sellega käib kaasas teiste mahategemine, et vaat, kus sellel oli alles tolmurull kapi all ja üks on laisk ja teine käib koledalt riides jne. Ma ei saa aru, miks naised arvavad, et kui nad kohutavalt panustavad, ennast ohverdavad, kasivad, triigivad, vaaritavad ja mammatsevad, siis on nende ohver nii hinnatud! Ei ole. Triikimine ja vaaritamine ei pruugi üles kaaluda pidevat vingumist ja halvustamist. See, et särk on triigitud, ei kaalu üles seda, et seksitud sai viimati kuu tagasi, ja see, et toit on alati laual, ei kaalu üles seda, et söögi kõrvale käib alati vingumine, et näe kus ma nüüd vaaritasin, ikka sa mind ei hinda! Nii võetaksegi lausa vanem, paksem ja laisem naine. Aga äkki sel naisel on kuldne süda? Äkki ta on voodis väga hea? Süüa saab ju ka söögikohast või valmistoiduletist ja alati võib tellida pitsa."

Mees, kes on ka ise kunagi otsustavalt asjad pakkinud, ütleb, et liigsed emotsionaalsed draamad väsitasid lõpuks ära. "Ma lihtsalt tüdisin naisest, kes kord armastas ja kord vihkas. Algul tundub, et säärane naine on huvitav ja naiselik, aga pikalt ei kannata seda välja. Nüüd on mul mõistlik naine kodus, kes teab, mida ta tahab, ega tee tühjast tüli. Ja ka mina teen süüa vahel. Kuigi eelistan naise tehtud sööke."

Sõna lausub sekka ka mees, kellel ongi olnud suhteid vaid endast vanemate naistega: "Kõige noorem, kellega on suhe olnud, oli minust 14 aastat vanem. Mulle lihtsalt meeldivad targad ja mõistlikud naised. Noortelt ei oska tarkust ja ammugi mitte mõistlikkust oodata. Selliseid on, aga väga vähe. Enamik noori naisi ka joovad palju ja suitsetavad. Lisaks ei ole paljudega millestki rääkidagi. Mina jällegi naudin intelligentset vestlust. Isegi vaidlusi!"

Psühholoog: vanem naine teab tihti paremini, kuidas mehe enesehinnangut kõrgena hoida

Psühholoog Laur Lumet ütleb, et teatavasti on mehe loomuseks luua elukeskkond ja naise loomuseks see täita, sisustada. "Nii on mehe suhtes püsimise üks suurimaid vajadusi olla vajalik," selgitab Lumet, et kui naine on väga iseseisev, võimukas ja kipub kaaslase mehelikkusest üle sõitma, tunneb mees ennast ebamugavalt.

"Sageli on lugu arenenud nii, et alguses süüdistab naine meest, et too temaga ei arvesta ja et mees teeb otsuseid temaga kooskõlastamata. Aga kui ühel päeval on kõik vastupidi – naine on saanud juhtrolli ning otsustab ise kõige üle, pole ta jälle rahul ja nõuab, et mees näitaks mehelikkust ja lõpuks otsustaks midagi. Sellises suhtes püsimine nõuab mehelt tõelist mehisust seista kindlameelselt ja oma kaasat edasi armastada."

Laur Lumet

Psühholoog märgib, et alla andes ja suhtest põgenedes leiavadki sellised mehed tihti endast vanema naise. "Vanemad naised on juba mitmendas suhtes ja neil on rohkem kogemusi. Olete ju kuulnud ütlust "naine kael, mees pea". Vanem naine teab, et tema osa on hoida mehe enesehinnangut kõrgena ja leida võimalus tema kiitmiseks. Erinevalt esimesest naisest, kes ei olnud enda võimetest teadlik ja arvas, et laitus muudab tema meest kõige paremini soovitud suunas. Kiituse jõud on aga tugevam ja mees tunneb ennast siis vajalikuna. Kiida meest ja ta püüab veel paremini!"

Kuidas peaksid oma enesehinnangu kokku lappima need naised, keda on vanema sookaaslase pärast hüljatud? "Eks pettumus ole suur, sest kogu olukord oli ju kontrolli all. Naine peaks teadma – tema võimuses on muuta mees kerjuseks või kuningaks," lausub Lumet ja soovitab eksimustest õppust võtta.

"Tean üht perekonda, kus naine räägib avalikel üritustel enda mehest halvustavalt – see on naise relv mehele millegi eest kätte maksta. Selline naine enda suhet ei toeta ja mehe enesehinnang langeb. Tean ka teist perekonda, kus naine räägib oma mehest ainult head – mida me koos tegime, kus me käisime, mida koos nautisime. Selline naine toetab enda suhet ja loob selle tugevust," toob psühholoog näiteid ja nendib, et mees peab tundma ennast vajaliku ja olulisena, vastutasuks kannab ta oma naist kätel läbi elu.

"On veel üks võimalus – mees on ise nii kael kui ka pea. Selline mees ei vaja naise toetust. Ta on nii enesekindel, et naise igapäevased etteheited ei kõiguta tema enesearmastust," märgib Lumet, kelle sõnul jätkub taolisel mehel jõudu ka pidevaid väljakutseid pakkuva naise armastamiseks.

Kas kaotatud meest on võimalik tagasi võita? "Sellise naise olemuslik idee, kes tahab enda meest tagasi võita, on võidu ehk allutamise vajadus. Samade vahenditega tegutsedes, mille tõttu mees ära läks, teda kindlasti tagasi ei meelita. Kui naine rakendab ühtäkki enda võidukaariku ette mõistmise, kiituse, kuulamise ja kõik suhtlemiskunstid, siis ei ole see loomulik ja üldjuhul ei anna tulemust. Sest seal taga võib olla kaotuse tagasitegemine," ütleb Lumet.