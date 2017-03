SÕIDA NUTIKALT: ole paindlik ja broneeri head piletid kähku ära ()

Kindlasti tasub uurida ka pakkumisi naaberriikidest, sageli võib nii leida odavamaid lennupileteid kui Eestist alustades. Samas ei tasu siingi esimese emotsiooni põhjal pileteid ostma tõtata, vaid kõigepealt endale vähe põhjalikum kuluaruanne koostada. "Kui tegemist on hommikuse väljumisega Skandinaaviast, tuleb juba eelmisel päeval kohale minna. See aga kergitab oluliselt pileti hinda, sest teatavasti pole Helsingi majutus just odavate killast," nendib Johanson.

Kuigi inimestele meeldib enamasti startida varahommikul, et päevasel ajal pärale jõudes jääks ümbruse avastamiseks rohkem aega, pole vara väljuvad lennud tavaliselt kõige odavamad. "On palju inimesi, näiteks ärireisijad, kellel on vaja jõuda sihtkohta võimalikult kiiresti ning naasta koju samal õhtul. Seega on mõistlikum lennata Tallinnast näiteks lõuna ajal või õhtul ning naasta hoopis järgmisel hommikul," räägib Johanson.

Arvesta võimalike reisiplaanide muutusega

Soodne lennupilet, tuleks võimalikult kiiresti broneerida, sest hinnad käivad üles-alla meeletult kiiresti. "Mul on kogemus eelmise aasta novembrikuust, kui organiseerisin rühmareisi Brasiiliasse. Lennupiletite hind võis ööpäevas lausa kaheksa kuni kümme korda muutuda," teab reisikorraldaja Argo Kasela omast kogemusest.

Ka Anne Johanson nõustub, et soodsad piletid ei püsi broneeringusüsteemis kaua. "Kui tegemist on veahinnaga, siis need kaovad eriti kiiresti. Sel puhul ei saa mõelda, et õhtul räägin sõpradega läbi ja võib-olla homme broneerime ära," sõnab ta.

Nii Johanson kui ka Kasela soovitavad ülisoodsaid lennupileteid märgates neisse siiski veidi skeptiliselt suhtuda ja kõigepealt täpsed hinnatingimused rahulikult läbi lugeda. "Kõige tavalisem on see, et inimene ostab kõige soodsama pileti ja saab alles hiljem teada, et lisateenused – pagas, istekoht, toitlustus – on lisaraha eest," märgib Johanson.

«Lennupiletite hind võis ööpäevas lausa kaheksa kuni kümme korda muutuda,» ütleb reisikorraldaja Argo Kasela (Erakogu)

Tihti juhtub sedagi, et kui on vaja piletit muuta, avastab ta endalegi üllatuseks, et seda ei saa teha. "Enamasti ostetakse kõige soodsam lennupilet, mida ei saa muuta ega tühistada. Kui selgub, et reisi kuupäevi oleks tarvis nihutada, tuleb osta uus pilet. Samas pilet, mis lubaks ka muudatusi teha, ei pruugi oluliselt kallim olla. Näiteks 25eurose hinnavahe puhul tasub seda kindlasti kaaluda," soovitab Johanson arvestada ka võimalike reisiplaanide muutumisega.

Kuigi 2015. aasta suvel selgus populaarse turismikeskkonna Expedia uuringust, et enim sooduspakkumisi teevad lennufirmad teisipäeviti ja hea hinnaga pilet tuleb ära osta vähemalt kolm nädalat enne reisi, Johanson ja Kasela ühtki täpset ostuaega välja tooma ei kipu.

Küll aga nendib Johanson, et soodsamaid pileteid on ta märganud tihti reede hommikuti. Aga kui nõudlus püsib kõrge, pole ka sooduskampaaniaid loota.

Helistamise asemel mine lennujaama

"Esmaspäev on asine päev, kui inimesed hakkavad mõtlema oma potentsiaalsete tööreiside peale. Mõtted on asjalikul lainel tagasi," arutleb Kasela, miks võivad lennupiletid nädalalõpul olla odavamad.

"Võib-olla lasevad ka puhkusereisijad end nädalavahetusel headest hindadest ahvatleda ja teevad rohkem emotsiooniotsuseid."

Mõnigi kord erinevad lennupiletite hinnad eri broneeringusüsteemides. Uisapäisa tundmatult veebilehelt Johanson lennupiletit osta ei soovita, sest see võib hiljem tuua hoopis probleeme – näiteks on keeruline teha piletil muudatusi, kui veebilehel ei ole korralikku kasutajatuge ja klienditeeninduse kontakte. "Inimesed on rääkinud, kuidas asjaajamine välismaa ettevõtetega on toonud kaasa 300 eurot tavapärasest suurema telefoniarve," soovitab Johanson eelistada kodumaised reisifirmasid.

Peale emakeelse asjaajamise kaitsevad siis reisijat ka selgemad seadused.

Kui ostetud lennupiletitega tekib probleem, soovitab Kasela võimalusel lennufirma kontorisse minna. "Ekstreemses olukorras aga minge lennujaama, mitte ärge helistage kõnekeskusesse. Seal suhtleb inimene inimesega, mitte anonüümse kõnekeskusega," annab Kasela nõu.