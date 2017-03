Kuidas hiinlased turiste tüssavad ()

"Hiina kultuuri tundes ma tean, et seal on väga-väga levinud, et kenad tüdrukud kutsuvad mehi teed jooma ja pärast väänatakse tee eest kümnekordne arve. Ja sa oled sunnitud maksma. Üks minu paremaid sõpru, kes oli varemgi Pekingis reisinud, läks ikkagi alt ja maksis pärast mitukümmend eurot. Sisuliselt teda sunniti maksma – teda ei lastud sealt enne ära, kui oli maksnud," räägib Indrek.

"Valge näolapp tähendab loomulikult raha. Kui sa oled jõudnud juba siia tulla, siis järelikult on sul ka raha," on aastajagu Hiinas elanud Indrek Hagur kohalike mõttemaailmaga hästi kursis.

See, et turisti püütakse pügada juba lennujaamas, pole kellelegi uudis. Hiinas näiteks pakutakse sulle telefone. "Esimest kord näidates on tegu ehtsa iPhone’iga, mida pakutakse poole odavamalt. Aga kui sa oled raha ära maksnud, annab müüja sulle hoopis koopia ja läheb kiiresti minema. Pärast vaatad, et oled ostnud mingisuguse maketi, mida ei saagi kasutada," hoiatab Indrek telefonimüüjatega kaupa tegemast.