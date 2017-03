Vaadates eestlaste harjumust retsepte guugeldada torkab silma, et viis aasta tagasi tehti seda hoopis usinamalt kui mullu, näitab Googeli graafik. Kuna kokkamine pakub üha enam huvi, aga samas kasutatakse kokaraamatuid üha vähem, tundub see esmapilgul vastuoluline, aga nähtavasti üha enam inimesi sukeldub kohe oma lemmikblogisse ega toksi enam Googeli otsingusse porgandipirukas või peedikrõps. Tõenäoliselt on üha enam inimesi ka harjunud retsepte võõrkeeles otsima või Facebookis supiretsepte vahetama.

Kui jaanipäev tekitab siiski mõningase retseptihuvi, langeb see juunis-juulis kõige madalamale, kinnitab graafik.

Küpsiste asemel tehakse muffineid

Milliseid retsepte siis ikkagi otsitakse? Kuna eestlased armastavat küpsetada, proovin esmalt magusaid märksõnu. Tundub, et küpsiste ja keekside asemel pannakse ahju põhiliselt muffineid ja kohupiimakooke. Kord aastas – lihavõtete ajal – ei suuda viimasega ükski küpsetis konkureerida.

Muffinihuvi jõudis haripunkti tänavu veebruaris. Tundub, et ka eelmisel aastal läks samal ajal kõvaks muffiniküpsetamiseks, samuti lihavõtete ajal, samas aastavahetusel jäi see kolmandiku võrra väiksemaks. Aga muffinitest täpselt kaks korda sagedamini otsiti eelmisel aastal pannkoogiretsepte (viie aasta lõikes olid pannkoogid vaid kolmandiku võrra nõutumad) ning üha aktuaalsemaks muutusid banaanipannkoogid ja tatrajahust pannkoogid.

Tõeline pannkoogibuum tabas Googeli trendide graafikut uskudes Eestit just eelmisel nädalal –viie viimase aasta jooksul pole veel kordagi pannkoogiretseptide vastu nii palju huvi tuntud. Samas oli see ka tänavu jaanuari lõpul ja mullu märtsis haripunktis. Ja kuigi võiks arvata, et kes neid suvel pliidi ääres ikka küpsetama kipub, siis tegelikult on huvi pannkoogiretseptide vastu viimastel suvedel kevade ja sügisega võrreldes pigem kasvanud kui kahanenud.

Peaaegu sama sageli kui muffinite tunti eelmisel aastal huvi lõhe vastu ja seda võib öelda viie viimasegi aasta kohta. Lõhe hiilgeaeg jääb eelviimasele aastavahetusele, sel aastal otsiti lõheretsepte samal ajal peaaegu poole vähem. Ehk kajastub selles rohkem kalakaupmeeste hinnapoliitika kui eestlaste maitse-eelistuste muutus?

Peaaegu sama sageli kui lõhe tegemiseks otsitakse ideid kanaroaks. Hakkliha kerkib päevakorda kolmandiku võrra harvem. Kõige sagedamini teeme aga trendikõverat uskudes kodus pastaroogi. Ja nii juba viis aastat. Seejuures juhib ülekaalukalt pasta Bolognese retsept.

Toidutares ruulivad marineeritud seened

Eestlane armastab eeskätt küpsetada, tõdes hiljuti Eesti juhtiv kokaraamatute autor ja toimetaja Lia Virkus raamatute 15 aasta müüginumbrite põhjal.

"Suur rünnak valgele suhkrule pole huvi küpsetamise vastu küll kahandanud. Endiselt tuntakse huvi põhitainaste ja klassikaliste küpsetiste vastu," tõdeb samuti Toidutare ja ajakirja Oma Maitse peatoimetaja Siiri Kirikal.

Sama kinnitab portaali Nami-Nami eelmise aasta statistika, sellegi esikolmiku moodustavad koogid. "Esikümnesse mahtus vaid kaks soolast retsepti ja need on lihtsate hakk-kotlettide ning tõeliselt sametise kõrvitsapüreesupi oma," märgib Nami-Nami hing Pille Petersoo.

"Arvuliselt püsivad pannkoogid ja Kirju Koer küll endiselt tipus, aga samas loodavad foodie’d leida veebilehtedelt just midagi menukat," kinnitab Siiri, et inimesed otsivad väga erinevaid retsepte ja vaatamata aastatepikkustele lemmikutele nagu hakkliha ja köögivili kajastuvad toidumaailma menukid ka toiduportaalide retseptiotsingutes.

Toidutare 14 tegutsemisaasta jooksul on enim vaadatud marineeritud seeni kolmel viisil – 887 165 korda.

Toidutare mullune esikolmik

1. Köögivilja-hakkliha ahjuvorm

2. Pasta-kanasupp

3. Lihapallid kookoskastmes (Allikas: Toidutare)

Nami-Nami mullune esikolmik

1. toorjuustukook Manhattan

2. Hõrk rabarbrikook hapukoorega

3. Krepid ehk õhukesed ülepannikoogid (Allikas: Google Analytics)

Köögivilja-hakkliha ahjuvorm (Toidutare)

Köögivilja-hakkliha ahjuvorm (neljale)

*Ilma hakklihata saad sellest sobiva lisandi prae juurde.

Valmistusaeg: 25 minutit + 50–60 minutit ahjus

Vaja läheb: 1,5 dl õli, 1 väike baklažaan, 1 suur sibul, 3 küüslauguküünt, 4 keskmist tomatit, 300 g suvikõrvitsat, 200 g tomatipüreed, 2 dl vett, 1 sl purustatud punet, 2 sl purustatud petersellilehti, 300 g veisehakkliha, soola, suhkrut, musta pipart.

Valmistamine:

1. Kuumuta ahi 220 kraadini. Lõika baklažaan pikuti viiludeks ja prae õlis 5–7 minutit, kuni need on pehmed ja kuldsed. Tõsta vahukulbiga kaussi.

2. Viiluta sibul ja küüslauk, pane pannile ja hauta pehmeks (5 minutit). Tõsta baklažaani juurde. Lõika kartulid, tomatid ja suvikõrvits viiludeks. Pane koos tomatipüree ja 2 dl veega kaussi. Maitsesta pune ja peterselli, soola, suhkru ja pipraga.

3. Pruunista pannil hakkliha, maitsesta. Tõsta pool köögiviljast ahjuvormi, seejärel ka hakkliha ja teine pool köögiviljast. Nirista peale ülejäänud õli. Kata vorm fooliumiga ja küpseta 220 kraadi juures 30 minutit, vähenda kuumust 200 kraadini ja küpseta veel 20–30 minutit. (Allikas: toidutare.ee, Pille Enden)

Pasta-kanasupp (Toidutare)

Pasta-kanasupp (neljale)

*Maitsekama tulemuse annab suitsu- või grillkanaliha.

Valmistusaeg: 20–40 min

Vaja läheb: 100 g maitsestamata toorjuustu, 75 g võid, 2 küüslauguküünt, 2 dl kohvikoort, 1 dl päikesekuivatatud tomateid, 250 g juustuga täidetud pastat, 1 l kanapuljongit, 200 g suitsu- või grillkana, 100 g beebispinatit, Cayenne’i pipart, riivitud muskaatpähklit, soola, riivitud parmesani.

Valmistamine:

1. Kuumuta pannil või, lisa toorjuust ja kuumuta, kuni see ära sulab. Lisa päikesekuivatatud tomatid, purustatud küüslauk ja kohvikoor ning keeda 2–3 minutit, et kaste pisut pakseneks.

2. Samal ajal keeda pasta (vastavalt pakendil olevale juhendile) ja nõruta.

3. Sega kastrulis puljong ja kaste. Lisa tükeldatud kana ja kuumuta keemiseni. Alanda kuumust ja hauta 5 minutit. Lisa pasta ja väiksemaks rebitud spinatilehed. Hauta veel 1–2 minutit.