Sel nädalal vahistati viis roolijoodikut, kellest üks oli nii purjus, et ei mäletanudki auto juhtimist, teine esitas võõra juhiloa, kolmas läks narkojoobes sõitmise tõttu politseisse ütlusi andma, tulles kohale autoga ja narkojoobes.

Esmaspäeval taotles prokuratuur kohtult 41aastase mehe vahistamist, kes juhtis ka mullu kevadel autot kriminaalses joobes ja sai selle eest karistada. Nüüd tabati ta jälle rohkem kui kahepromillise joobega – Tallinnas Suur-Ameerika tänaval. Mees tunnistas napsutamist, kuid ei mäletanud, et oleks autoga sõitnud. Tal tuli pilt ette alles siis, kui teda jaoskonda viidi.

Teisipäeval taotles prokuratuur maakohtult 37aastase mehe vahi alla võtmist. Teda on korduvalt juhiloata sõitmise eest karistatud. Varasemad karistused pole teda õpetanud, vaid pannud teisi lahendusi otsima – kui mees taas roolist tabati, andis ta politseinikule võõra juhiloa. Praegu käib kriminaalmenetlus. Kolmapäeval taotles prokuratuur narkojoobes autot juhtinud 32aastase mehe vahistamist, keda on ennegi rooli tagant narkojoobes tabatud. Mees tuli politseisse ütlusi andma ja jättis juba ülekuulamise alguses politseinikele mulje, et on põhjust minna Wismari haiglasse narkoekspertiisi. Muide, mees sõitis ülekuulamisele oma BMWga.

Eile taotles prokuratuur 32aastasee mehe vahistamist, keda aasta tagasi karistati joobes juhtimise ja peksmise eest. Praegu on ta katseajal, kuid see ei takistanud teda neljapäeva õhtul ilma juhiloata ja purjuspäi Mercedese rooli istumast. Samuti taotles prokuratuur kohtult 69aastase liiklusrikkuja kinnipidamise pikendamist kahe kuu võrra. Talle on esitatud kahtlustus joobeseisundis avarii põhjustamises: ta kaldus autoga vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku kahe sõidukiga, milles said kolm inimest eluohtlikke vigastusi.