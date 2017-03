Ameerikas asüüli taotlenud ja Eesti riiki venelaste tagakiusamises süüdistanud Jelena Orehhova võitis Vaivara valda ja Narva-Jõesuu linna sissekirjutatud inimeste vahel jaanuaris välja loositud Subaru maasturi.

Volituse alusel võttis Narva Fama kaubanduskeskuses auto vastu Jelena (1961) poeg Aleksandr. Jelena ei saanud autole järele minna sel lihtsal põhusel, et ookeani taga elav naine ei saaks kodumaad väisates tõenäoliselt enam Ameerikasse tagasi minna.

Vene koolis tegid venelased liiga?

Jelena pere elas 1999. aastani Narva-Jõesuus Sepa 14. Siis otsustati emigreeruda Ameerikasse. Turismiviisaga sõitsid USAsse koos pereemaga abikaasa Valdek ja toona seitsmeaastane tütar Anne. Pärast kodumaal kooli lõpetamist liitus nendega järgmise aasta juunis ka Jelena poeg esimesest abielust. 2000. jaanuaris esitas pere asüülitaotluse. Kummastav, aga taotluse põhjus on rahvusest tulenev diskrimineerimine Eestis. New Yorgi immigratsioonikohtule selgitas Jelena, et ta vallandati 1999. aasta märtsis kohalikust linnavalitsusest ainult seetõttu, et ta on vene rahvusest. Seda naine möönis, et riigikeelt ta ei vallanud. Eesti riik kohelnud teda aga kui venelast, kuna tema vanemad tulid Eestisse elama pärast 1940. aastat. Selguse huvides tuleks lisada, et Narva-Jõesuu on valdavalt venekeelne linn, kus eestikeelset juttu ei kuule naljalt praegugi.