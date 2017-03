Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis kohtu alla Tartu vallavanema Aivar Soopi, keda kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises.

Tartu vallavanemale Aivar Soopile on esitatud kahtlustus korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses ja Tartu valla vara omastamises. Kahtlustuse kohaselt oli Soop seotud 100 000 euro suuruse investeeringu ja laenu andmisega sihtasutusele Emajõe Jõeriik, mille nõukogu liige ta ise oli, kirjutab ERR.

Aivar Soop on Õhtulehele selgitanud, et Tartu vald on raha eraldanud Vasula ja Kärkna puhkeala korrastamiseks. Lepinguid tal käepärast ei ole, kuna need võeti läbiotsimisel kaasa, aga: "Mälu järgi võiksin öelda: olen 99 protsenti kindel, et nendele lepingutele ei ole ma alla kirjutanud. Isiklikult tunnetan, et minul küll siin süüd ei ole. Siia piirkonda on toodud raha, tehtud asi korda, isiklikult kasu ei ole sentigi saanud."

Kriminaalmenetluse ajaks peatas Soop oma kuuluvuse Isamaa ja Res Publica Liitu.