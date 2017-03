2009. aastal noore naise kurikaga tapmise eest 20 aastaks vangi mõistetud Vjatšeslav Bajuk saab riigikohtu otsuse järgi Tallinna vanglalt 750eurose hüvitise, sest teda hoiti ebainimlikes tingimustes.

Harju maakohus mõistis 2011. aastal Bajuki kurikamõrva, mõrvakatse, vägistamise ja roolijoodikluse eest 20 aastaks vangi. Ta käib alates 2014. aastast kohut, sest polnud rahul, et oli vahialusena kambrites, kus kinnipeetava kohta oli ette nähtud neli ruutmeetrit, tegelikult oli aga 1,5. Osapooled on saanud kohtult lahendeid, kuid need on edasi kaevatud. Nüüd jõudis riigikohus järeldusele, et Bajuk viibis 297 päeva inimväärikust alandavates tingimustes. Seetõttu peab Tallinna vangla maksma talle riigikohtu otsusega 750eurose hüvitise. Kuigi Bajukil oli teisigi kaebusi, rahuldati vaid see. Muu hulgas polnud ta rahul kambri napi valgusega, mis segas lugemist-kirjutamist.