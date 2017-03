Eesti koolide hindamisreeglid on nagu lapitekk: endiselt valitsevad numbrid, kuid kuskil on ka tähestik, siis veel kirjeldused, arvestatud-mittearvestatud. Üks on kindel, numbritega hindamine lähitulevikus kaob.

"Me oleme uhked oma PISA tulemuste üle, aga tegelikult on meie hindamissüsteem pärit 19. sajandist," ütles haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik.

"Selle aasta jooksul esitab hindamise töörühm ministeeriumile põhimõtted, mida ja kuidas peab kool hindama ning kuidas see seadusesse kirja panna."

Ühte toonitab Pille Liblik küll – hindamine ei kao koolist kuhugi, see lihtsalt muutub. "Kui Mari saab hindeks nelja ja Jüri viie, aga nende tööd on pealtnäha täpselt ühesugused, siis Mari ema läheb kooli aru pärima," piltlikustab Liblik.