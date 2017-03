Ameerika uudistesaade NBC Nightly News ja paljud teised meediaväljaanded jagavad kentsakat momenti kahe suurriigi liidri, Donald Trumpi ja Angela Merkeli kohtumisest Valges Majas, kus Ameerika liider justkui ignoreerib teise ettepanekut kätt suruda. Eelnevalt peetud pressikonverentsil riigijuhid siiski kätlesid, kuid Merkeli ettepanekule Ovaalkabinetis Trump ei reageerinud.

"Saatke Saksamaale üks hea pilt," ütleb USA president Donald Trump fotograafidele. Hetk hiljem pöördub Saksamaa kantsler Angela Merkel tema poole ja küsib vaikselt: "Kas tahate kätt suruda?" Tavaliselt tehakse riigijuhtide kohtumistel ikka pilte ka sellest, kuidas koostöö ja hea tahte märgiks kätt surutakse. Trump aga vaatab enda ette, käed rangelt koos. Moment on üsna pingeline ja piinlik. Merkel muigab üllatunult, kuid ei ütle midagi.

Trump pole Merkelile sõbrutsemiseks palju põhjust andnud. Oma Twitteri säutsudes on ta väitnud , et Saksamaa kantsler hävitab oma riiki. Pingeline õhkkond oli küll ootuspärane, kuid Saksamaa on siiski üks USA peamisi liitlasi, seega tuli säärane ükskõiksus kohal viibinud ajakirjanikele üllatusena. Kahe riigipea kohtumise eel avaldas Ameerika poliitikateemaline veebileht Politico artikli pealkirjaga "Vaba maailma juht kohtub Donald Trumpiga". Selline nali on üsna salvav, sest vaba maailma juhist rääkides on alates Külma sõja aegadest viidatud just Ameerika presidendi ametis istujale.