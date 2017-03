Print/välimeedia/kampaania kategooria žürii aseesimees Indrek Viiderfeld ütles Õhtulehe reporter Henry Linnardile, et ka tänavu on kategooriaid, kus on väga häid töid. Ta kiitis iseäranis otseposti ja raadioreklaami kategooriaid, kus esitatud tööd on vaatamata vähesele maksumusele väga head. Ülejäänud tase on tema sõnul aga "pigem kodumaine", mis Eestis töötavad väga hästi, kuid välismaisele žüriile ei ütleks midagi.