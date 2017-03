"Ma mäletan, kui mina ja minu sõbrannad ennast üles lõime ja väljas käisime," ütles vanem naine noortele, kes siis pakkusid, et teevad temaga koos lõbusad selfie’d.

18-aastane Mahri Smith Kanada pealinnast Ottawast läks ühel õhtul tüdrukutega välja pidutsema. Ühel hetkel oli tüdrukute kamp tualettruumis peeglite ees, nad tegid selfie’sid, ajasid juttu ning üritasid kuidagi tervest kambast pilti teha, kui nendega tuli rääkima eakam naisterahvas. Võõras proua pakkus, et teeb tüdrukutest ise pilti.

"Ta tegi meie riiete kohta komplimente nagu oleks ise teismeline," räägib Mahri BuzzFeedile. Siis ütles naine tüdrukutele, et nendega vestlemine on tal südame soojaks teinud. "Ma mäletan, kui mina ja minu sõbrannad ennast üles lõime ja väljas käisime," ütles naine. "Ma igatsen neid aegu," lisas ta.

Mahri oli naise sõnadest liigutatud ja pakkus, et naine võib nendega koos piltidele jääda. "Mis te ikka igatsete, me oleme kõik ju praegu välja tulnud, kas pole?" ütles ta. Fotosid rõõmsatest tüdrukutest jagati Twitteris ja mujalgi. Kahjuks ei olnud Mahril ja ta sõbrannadel mahti proua nime küsida. Küll aga on ta tänulik positiivse elukogemuse eest ja õnnelik, et sai teist inimest rõõmustada.