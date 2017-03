Otsust, et Tartu koolid loobuvad põhikooli klassides loovainetes õpilastele viie palli süsteemis hinnete panemisest, saab ainult tervitada. Sellest võiksid eeskuju võtta kõik teisedki Eesti koolid.

Viie hinde vahel valimine võimaldab õpetajal justkui palju täpsemalt hinnata lapse võimeid kui valikud arvestatud ja mittearvestatud. Ent täpsusest pole mingit kasu, kui õpetaja pole oma hinnangutes objektiivne – loovainetes alati ei saagi olla, mõni õpetaja võib-olla ei tahagi seda. Meenub põhikooliaegne kunstiõpetuse tund, kus kunstiringis käinud pinginaaber sai joonistuse eest järjekordse viie, tema töö katse korras „varastanud“ ja õpetajale hiljem esitanud igavesti kolmeline klassivend sai aga taas kolme. Ei, õpetaja ei saanud aru, et ta oli üht tööd hinnanud kaks korda.

Oht, et üks õpetaja hindab konkreetset tööd, teine õpilase arengut läbi aja, kolmas paneb aga hinde näo järgi, ei kao kunagi, ent hoopis lihtsam kui õigustada ja õpilasele konkreetset hinnet selgitada, on tõestada, kas laps töötas tunnis kaasa või üldse mitte, ja just seda arvestatud/mittearvestatud tähendabki. Kus sünnipärased eeldused üksi annavad nii erinevaid tulemusi, piisab vaid aktiivse osaluse hindamisest küll. Rõõm kunstist, muusikast ja kehalisest kasvatusest, mis ebaõiglastest hinnetest rikkumata jääb, on hindamatu.