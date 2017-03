Kui Tallinna prügiveo hanked võitis firma, millega on tihedalt seotud linna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuu hõimlased, on kiire kerkima küsimus, kas tulemus teenib ikka linnarahva või eelkõige poliitpere huvisid. Kokkumänguhõngulist juhtumit uurib prokuratuur, ent üha enam näib, et Savisaare-aegsest omade eelistamise kultuuri lõpust saab parimal juhul rääkida alles pärast võimuvahetust.

Kes tegi? Ise tegi!

On arusaadav, et kui riigikontrolörgi nimetab sisekaitseakadeemia Narva kolimist ohtlikuks, mõttetuks ja ülikalliks, siis on korraga kadunud kõikide võimuerakondade ind esitleda plaani enda omana – ikka teised (või vähemalt Reinsalu üksi) tegid. Kui praegune koalitsioon ütles, et koalitsioonileping on elav dokument, siis nüüd on sobiv aeg näidata, et jutt akadeemia kolimisest polegi kivisse raiutud – on ju lepingupunktist saanud peaaegu ainus vettpidav argument, miks arutelu vaatamata akadeemia õpetajate, õpilaste ja vilistlaste vastuseisule ei rauge.