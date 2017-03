Reformierakonna esimees Hanno Pevkur tegi enda Facebooki lehel üleskutse IRL-i liikmetele, et nad loobuksid IRL-i esindamisest ning liituksid Reformierakonnaga. Üleskutse on teinud ka EKRE.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) on sügavas kriisis. Tekkinud olukorrast on püüdmas oma kasu saada Reformierakond ja EKRE, mis püüavad IRL-i liikmeid enda ridadesse meelitada.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur tegi Facebookis üleskutse erakonda vahetada neile IRL-i liikmetele, kes jagavad Reformierakonnaga parempoolset ja liberaalset maailmavaadet.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige Jaak Madison kutsub erakonnaga liituma jällegi neid IRL-i liikmeid, „kes soovivad kaitsta rahvuskonservatiivseid väärtusi.“ Madisoni sõnul on mitmed seda juba teinud ning paljud on seda veel plaanimas.