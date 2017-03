Miks peab tallinlane selle kinni maksma, et linnaasjad jõuaksid ajalehtede Pealinn ja Stolitsa kaudu ka Eesti kaugemate nurkade inimesteni? Laiem kajastus tähendab suuremat publikut ja rohkem uusi linnaelanikke, teab linnapea kohusetäitja Taavi Aas. On kahtlane, et 240 000 eurot aastas, mis läheb lehtede levitamisele väljaspool pealinna, jõuab uute maksumaksjate kaudu linnaeelarvesse tagasi.

Omaette küsimus on, kas tallinlane ikka saab 2,5 miljoni eest, mis kulub kahe lehe väljaandmiseks, ja 3,7 miljoni eest, millega tehakse Tallinna TVd (selle vaatajad on samuti üle Eesti laiali), seda, milleks need on ette nähtud – erapooletut ja tasakaalustatud infot pealinnas toimuvast. Et eetris ja leheveergudel domineerivad Tallinnas võimul oleva Keskerakonna poliitikud, on juba ammu mitte ainult opositsioonil pinnuks silmas, kuid oodatud muutust, millest on rääkinud tasakaalustatumat linnameediat nõudnud peaminister Jüri Rataski, pole seni näha. Pigem vastupidi: Keskerakonna valitsusse pääsemine on andnud põhjuse, miks tuua linnaametnike kõrval pildile ka keskerakondlastest ministrid.

Kui linnameedia kohta tehtud kriitika on Keskerakonnale kui hane selga vesi, siis võiks neid mõtlema panna ja ettevaatlikuks teha erakonnakaaslase, Tallinna Kesklinna endise vanema Alar Nääme süüdimõistmine omastamises. Nimelt selgus, et Tallinna Kesklinna valitsuse eelarvest raha eraldamine Valgas toimunud kontsertidele on tõlgendatav linna raha eest tehtud valimiskampaaniana. Pealinnas või Stolitsas ilmuv kiidulaul ministrile, mis ilmub ja jõuab tema valimisringkonna inimesteni Tallinna maksumaksja abiga, ei pruugi olla õiguslikus mõttes väär, kuid kompab siiski eetilise valimiskampaania piire.