Miks Teet Margnat ei tohi kabinetti istuma panna ja kui intelligentne inimene on Kristjan Jõekalda? Tänases "Nädalalõpp Kanal 2ga" saates kaardistab Urmas Sõõrumaa mõlema saatejuhi iseloomujooned ja võtab vastu väljakutse osaleda ühes järjekordses Kristjan Jõekalda testis.

Mitmekülgsete huvidega Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa pajatab tänases saates oma erinevatest huvidest ja sündmusterohkest möödunud aastast.

"Eks mul neid hobisid on muidugi palju. Mõtlen, kas ma tööd üldse teen või ei tee? Õnneks teised teevad. Kõik, millest me räägime on ju hobid. Ka spordijuhtimine on hobi," jõuab ta Teedu ja Kristjaniga vesteldes järeldusele.