Karm töönädal prokuratuuri pilgu läbi: vahistati viis roolijoodikut. Üks oli nii purjus, et ei mäletanudki autojuhtimist, teine esitas võõra juhiloa, kolmas läks narkojoobes sõitmise pärast politseisse ütlusi andma, tulles kohale autoga ja narkojoobes.

Esmaspäeval taotles prokuratuur kohtult 41aastase mehe vahistamist, kes oli ka eelmise aasta kevadel kriminaalses joobes autot juhtinud ning selle eest karistada saanud. Rohkem kui kahepromillise joobega tabati mees uuesti Tallinnas kesklinnas Suur-Ameerika tänaval. Politseis tunnistas mees napsutamist, kuid ei mäletanud,et oleks autoga sõitnud – pilt tuli talle uuesti ette alles siis, kui teda politseibussis jaoskonda viidi.

Teisipäeval taotles prokuratuur maakohtult 37aastase mehe vahi alla võtmist, keda on korduvalt juhilubadeta sõitmise eest karistatud. Varasemad karistused pole teda õpetanud, vaid sunnivad teisi lahendusi otsima – kui mees taas roolist tabati, andis ta politseinikule võõra juhiloa. Mehele on see väike märk karistusregistrisse, mis kubiseb rikkumistest. Praegu on tal käimas kriminaalmenetlus pideva lubadeta, sealhulgas ka võõra dokumendiga, ja joobes juhtimise eest. Lisaks on tal osalus narkokuriteos.