Zimbabwes asuvas Mushumbi Poolsi külas tabas külaelanike hirmus vaatepilt, kui kinnipüütud Niiluse krokodilli lahti lõigatud kõhust tulid välja 8aastase poisi jäänused.

Pärast kahtlust, et roomaja on lapsele viga teinud, lasti loom maha, kirjutas Daily Mail. Eluka kõhtu avades sai selgeks, et hirm oligi osutunud tõeks.

Piirkonda tabasid hiljuti tugevad vihmasajud, mis tõid krokodillid aladele, kus neid tavaliselt näha pole.