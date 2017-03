Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) hinnangul on inimeste huvi ühistute loomise vastu tänavu hüppeliselt suurenenud.

"Vastavasisulised infopäevad on rahvast tulvil ning küsimusi küsitakse väga palju. Eks see ole ka mõistetav, sest tuleval aastal jõustuva uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt loob riik kõigis nendes majades, kus korteriomanikud 2018. aastaks ise korteriühistut moodustanud ei ole, automaatselt seadusjärgse korteriühistu," toonitas EKÜL õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Mardi soovitab aga mitte seaduse jõustumist oodata, vaid juba varem ühistu moodustada. “Nii ollakse korteriühistu toimimise spetsiifikaga kursis ja on lihtsam tulevikus kortermaja majandada,” rõhutas ta.

Hiljuti EKÜL ja Tamsalu valla koostöös Tamsalus korraldatud korteriühistute asutamisele pühendatud infopäev tõi kohaliku kultuurimaja saali rekordarvu inimesi. Hinnanguliselt oli kohale tulnud ligi 150 huvilist. “Eks alguses ikka on inimestel natuke hirme ja kõhklusi ning loomulikult on maakonnakeskustest väljaspool ka inimeste majanduslikud võimalused piiratumad, aga oli tunda inimeste initsiatiivikust ja südikust asuda oma majades ühistute loomisele. Usun, et Tamsalus hakkavad asjad liikuma. Tahan siinkohal tunnustada ka Tamsalu vallavanema Riho Telli initsiatiivi olla eestvedajaks korteriühistute loomisel,” sõnas EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla.