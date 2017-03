Mullu “Ameerika tippmodelli” juhtimise lauljanna Rita Orale loovutanud Tyra Banks on tagasi.

Just eksmodell Banks oli see, kes 2003. aastal tulevase hittseriaali “American Next Super Model” lõi ning seda kuni 2016. aastani juhtis. “Igatsesin oma ANTM-d, nii et mamma on tagasi!” kirjutas 43aastane Tyra Twitteris ning tänas Orat (26) tema panuse eest.

Modellivõistluse 24. hooaja võtted peaksid algama suvel. “Pärast pikka järelemõtlemist mõistsin, et kaamera taha jäämisest ei piisa, sest ANTM on minu DNA-sse kootud,” põhjendas Tyra, miks ta produtsendi rolliga ei piirdunud.