"Mulle tohutult lähevad vanad inimesed korda," tõdeb Eesti Laulul komeedina tuntuks saanud Ariadne "Nädalalõpp Kanal 2ga" saates Teet Margnale ja Kristjan Jõekaldale. Vabatahtlikust tööst, muusikast ja naljakatest viperustest tuleb tänase saate avaintervjuus kohe pikemalt juttu.

Juba kolmandast eluaastast laulmisega tegelenud Ariadne jaoks on suurim mõjutaja olnud tema ema, kes on ühtlasi ka tema kõige esimene lauluõpetaja. Emaga andsid nad möödunud jõuludel koos ka ühe kontserdi päevakeskuses, kus Ariadne on vabatahtlikuna töötanud.

Laulja sõnul on vanainimesed talle armsad ja päevakeskuses töötades on ta kokku puutunud väga erinevate eakatega. "Ühe vanaproua proteese otsisime kaks tundi ja pärast tuli välja, et tal ei olnudki neid," meenutab Ariadne naerdes. Sama lõbusalt tulevad jutuks teisedki naljakad seigad, näiteks erinevatel võistlustel aset leidnud äpardused nagu kontsadega kleidi sisse takerdumine või sõnade lootusetu sassiminek.